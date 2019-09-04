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Амчанина задержали с крупной партией наркотиков

В рюкзаке 22-летнего молодого человека полицейские обнаружили растительную массу, которая была направлена в Экспертно-криминалистический центр регионального УМВД. Проведенное исследование показало, что это наркотическое средство общей массой 441 грамм.

В беседе с полицейскими гражданин признался, что нашел участок дикорастущей конопли, а затем собрал наркосодержащее растение для личного потребления.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса РФ «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Ведется следствие.