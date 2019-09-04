Новости версия для печати Сквер между Наугорским шоссе и улицей Картукова – лидер голосования на право благоустройства В голосовании по выбору общественных территорий приняли участие более 7,5 тыс. человек.



«Какую общественную территорию необходимо благоустроить в первоочередном порядке в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2024 годы» занимает территория между Наугорским шоссе и ул. Картукова (16%).



На втором месте — сквер напротив завода «Стекломаш» (12,5%), на третьем — бульвар Космонавтов (11,2%). Лидирующую позицию в Интернет-опросе занимает территория между Наугорским шоссе и ул. Картукова ().На втором месте — сквер напротив завода «Стекломаш» (), на третьем — бульвар Космонавтов (). Интернет-опрос стартовал 12 августа. Голосование позволит определить общественные территории, которые вынесут на рейтинговое голосование для определения окончательного перечня объектов, подлежащих благоустройству в 2020 году в первоочередном порядке. Рейтинговое голосование состоится в декабре 2019 года. Принять участие в нем смогут орловцы, достигшие 14-летнего возраста и проживающие на территории города Орла. Голосование на официальном сайте администрации города Орла завершится 17 ноября.





Анастасия Дорохова

4 сентября 2019 года







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