Сквер между Наугорским шоссе и улицей Картукова – лидер голосования на право благоустройства

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|Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
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Сквер между Наугорским шоссе и улицей Картукова – лидер голосования на право благоустройстваВ голосовании по выбору общественных территорий приняли участие более 7,5 тыс. человек.
Лидирующую позицию в Интернет-опросе «Какую общественную территорию необходимо благоустроить в первоочередном порядке в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2024 годы»
занимает территория между Наугорским шоссе и ул. Картукова (16%
).
На втором месте — сквер напротив завода «Стекломаш» (12,5%
), на третьем — бульвар Космонавтов (11,2%
).
Интернет-опрос стартовал 12 августа. Голосование позволит определить общественные территории, которые вынесут на рейтинговое голосование для определения окончательного перечня объектов, подлежащих благоустройству в 2020 году в первоочередном порядке.
Рейтинговое голосование состоится в декабре 2019 года. Принять участие в нем смогут орловцы, достигшие 14-летнего возраста и проживающие на территории города Орла.
Голосование на официальном сайте администрации города Орла завершится 17 ноября.