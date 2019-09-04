Планируете выезд за границу — проверьте наличие задолженности

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среда
4.09.2019
12:01:19
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Планируете выезд за границу — проверьте наличие задолженностиОб этом напоминает региональная служба судебных приставов.
За истекший период 2019 года около 1000 орловцев полностью или частично оплатили имеющуюся задолженность, после вынесения в отношении них постановления о временном ограничении в праве выезда за пределы Российской Федерации.
С учетом частичной оплаты взыскателям различных категорий перечислено более 74 миллионов рублей, в том числе 1,3 миллиона рублей задолженности по алиментам.
УФССП России по Орловской области рекомендует всем жителям Орловской области, заблаговременно позаботится о том, чтобы долгожданный отпуск не был сорван и проверить себя на наличие задолженности с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» на сайте Управления, либо воспользоваться бесплатным официальным приложением «ФССП», разработанным для устройств, работающих на мобильных операционных системах и заблаговременно оплатить свой долг.
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