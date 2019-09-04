Новости версия для печати Пенсионный возраст – не повод оставить трудовую деятельность Бесплатное профессиональное обучение готовы организовать в областном центре занятости.



Чтобы получить направление на курсы, нужно обратиться в органы службы занятости по месту жительства и предъявить специалистам:

- паспорт;

- трудовую книжку или документ, её заменяющий;

- документ, подтверждающий назначение трудовой пенсии по старости.



В этом году такой возможностью воспользовались 112 жителей региона. Подобные предложения по профобучению действуют также и для граждан предпенсионного возраста, и для мам в декрете. Подробная информация о программах размещена на сайте областного управления труда и занятости, в разделе «Гражданам».





Мария Семак

4 сентября 2019 года







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