Новости версия для печати В 2019 году в колледжах и техникумах Орловской области выделено 2945 бюджетных мест Практически все из них – по очной форме обучения.



По информации пресс-службы областной администрации, контрольные цифры приёма в учреждения среднего профессионального образования выполнены на 97,2%. При наличии свободных мест студентов будут ждать до 25 декабря текущего года.

«В городе Орле контрольные цифры приёма выполнены на 100%. В городских учреждениях среднего профессионального образования дополнительно к контрольным цифрам приёма набрано 12 внебюджетных групп, что свидетельствует о том, что среднее профессиональное образование на сегодняшний день пользуется повышенной популярностью», - отметила руководитель департамента образования Татьяна Крымова.

Всего же подготовку специалистов среднего звена и рабочих кадров в регионе осуществляют 19 профессиональных образовательных организаций, в которых обучаются 11805 человек.





Анастасия Дорохова

4 сентября 2019 года







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