Новости версия для печати В учреждениях УФСИН России по Орловской области за парты в новом учебном году сели 276 осуждённых В образовательных учреждениях проведены косметические ремонты, закуплены необходимые учебные пособия, обновлены информационные стенды.



В соответствии с законодательством основное общее образование в учреждениях УФСИН получают все осуждённые, не достигшие тридцатилетнего возраста. По окончании обучения они получают аттестат, в котором нет упоминания о том, что обучение проходило в местах лишения свободы.



Отметим также, что 12 осуждённых дистанционно обучаются в высшем учебном заведении, а также в УФСИН России по Орловской области функционируют три профессиональных образовательных учреждения и два места ведения профессиональных образовательной деятельности. Перечень профессий строится с опорой на материальную базу учреждений и с учётом спроса на рынке труда РФ, в соответствии с государственными стандартами.

Всего же в учреждениях УФСИН свыше 900 осуждённых получат профобразование. Из них сто человек будут обучаться по программам среднего профессионального образования, остальные - по программам профобучения.





Анастасия Дорохова

4 сентября 2019 года







На главную страницу





