Новости версия для печати Музыканты Орловской областной филармонии попали в книгу рекордов Гиннеса Они приняли участие во Всероссийской акции «День гимна» на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге.



Выступление приурочили к 75-летию утверждения торжественной мелодии музыкальным символом нашей страны. Сводный коллектив из разных регионов смог сыграть с первой попытки, учитывая два дня репетиций. Орел представлял Губернаторский симфонический оркестр во главе с дирижёром



Василий Шкапцов, дирижёр орловского Губернаторского симфонического оркестра: «Я для себя приобрёл опыт организационный, потому что собрать восемь тысяч музыкантов и организовать их в единое, в единый коллектив, в единое звучание, это достаточно непросто - с одной стороны, а с другой стороны - был дирижёр, музыканты видели его жесты, проблем с ансамблем не было»

Более восьми тысяч музыкантов и 20 тысяч певцов из 85 регионов стали единым коллективом. За исполнением гимна следили судьи книги рекордов Гиннеса. После долгих подсчётов был признан новый рекорд - 8 097 человек в сводном оркестре.





Эва Стасюлевич

4 сентября 2019 года







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