Новости версия для печати Орловские спасатели обезвредили склад боеприпасов Его обнаружили в Новосильском районе.



Там сотрудники группы спецработ областной поисково-спасательной службы изъяли и уничтожили два артиллерийских снаряда калибра 105 мм, пять снарядов калибра 45 мм, три 50-мм минометные мины, одну гранату Ф-1, две тротиловые шашки, 470 патронов калибра 7,62 мм. В этот же день в Ливенском районе спасатели-взрывники обезвредили один 152-мм снаряд.



Из происшествий за минувшие сутки стоит отметить выезд в село Селихово Знаменского района. Там из пруда было извлечено тело мужчины 1962 года рождения.



Вечером того же дня сотрудники первой пожарно-спасательной части города Орла выезжали на улицу Матросова, где был обнаружен бесхозный чемодан в подъезде дома. После обследования взрывоопасного предмета в нем не оказалось.



Всего же за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 21 раз, из них – семь выездов на ликвидацию возгораний и 14 – на различные происшествия.





Орловское Информбюро

4 сентября 2019 года







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