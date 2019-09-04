Новости версия для печати Космический мониторинг вновь помог спасателям вовремя ликвидировать пожары Были зарегистрированы три термоточки, две из которых подтвердились.



Так, в Свердловском районе сотрудники пожарно-спасательного гарнизона обнаружили загорание стерни на поле сельхозназначения на площади 500 квадратных метров, которое было оперативно ликвидировано.



Пожарные Кромского района потушили стерню на площади один гектар в районе деревни Вожово.



Сотрудниками Государственного пожарного надзора проводятся проверки и будут составлены административные материалы в отношении виновных в поджоге сухой растительности и несоблюдении правил пожарной безопасности.



Главное управление МЧС России по Орловской области напоминает, что в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за сжигание мусора, стерни и пожнивных остатков предусмотрена ответственность в виде штрафа на граждан от 2000 руб. до 3000 руб., должностных лиц от 6000 руб. до 15000 руб., юридических лиц от 150000 руб. до 200000 руб.





Анастасия Дорохова

4 сентября 2019 года







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