Экспертная комиссия оценит ход ремонтных работ в Детском парке Орла

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среда
4.09.2019
12:00:48
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Экспертная комиссия оценит ход ремонтных работ в Детском парке ОрлаВ центре внимания областных властей - реализация программы «Формирование современной городской среды». Сегодня экспертная комиссия проедет по основным точкам областного центра, сейчас она находится в Детском парке, там полным ходом идет реконструкция.
Согласно проекту в парке появится больше 10 новых площадок. Предусмотрены они для детей разных возрастов. Зона для игр самых маленьких детей, для тихого семейного отдыха, спортивная и культурно-образовательная.
За финансовую составляющую отвечает бюджет Орловской области. На данный момент работы ведутся у входной группы. Уже появилась сцена, которая расположилась у берега реки, рабочие устанавливают скамейки для зрителей. Параллельно ведется укладка новой тротуарной плитки. Срок завершения работ намечен на конец ноября 2020 года.
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