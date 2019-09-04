Новости версия для печати Экспертная комиссия оценит ход ремонтных работ в Детском парке Орла В центре внимания областных властей - реализация программы «Формирование современной городской среды». Сегодня экспертная комиссия проедет по основным точкам областного центра, сейчас она находится в Детском парке, там полным ходом идет реконструкция.



Согласно проекту в парке появится больше 10 новых площадок. Предусмотрены они для детей разных возрастов. Зона для игр самых маленьких детей, для тихого семейного отдыха, спортивная и культурно-образовательная.



За финансовую составляющую отвечает бюджет Орловской области. На данный момент работы ведутся у входной группы. Уже появилась сцена, которая расположилась у берега реки, рабочие устанавливают скамейки для зрителей. Параллельно ведется укладка новой тротуарной плитки. Срок завершения работ намечен на конец ноября 2020 года.





Анна Вайсергисер

4 сентября 2019 года







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