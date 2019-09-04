Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- Шанс спасти чью-то жизнь. Сегодня станция переливания крови работает на площади Ленина. Доноров ждут до трёх часов дня.



- От эскиза до реальности: в Детском парке Орла идет реконструкция. Расскажем, как меняется любимая зона отдыха горожан.



- Каждому ученику - комплект учебников. Школьные библиотеки пополнились учебным материалом. За счет областного бюджета.



- На два с половиной столетия назад... Орловцев приглашают на очередную прогулку по городу. Тема сегодняшней экскурсии - Орел 18-го века.



- Под звуки российского Гимна - в книгу рекордов Гиннеса. Сводный оркестр страны установил новый мировой рекорд. В составе коллектива были и орловские музыканты.



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Вести-Орёл

4 сентября 2019 года







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