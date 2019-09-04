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среда
4.09.2019
15:49:01
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».
- Шанс спасти чью-то жизнь. Сегодня станция переливания крови работает на площади Ленина. Доноров ждут до трёх часов дня.
- От эскиза до реальности: в Детском парке Орла идет реконструкция. Расскажем, как меняется любимая зона отдыха горожан.
- Каждому ученику - комплект учебников. Школьные библиотеки пополнились учебным материалом. За счет областного бюджета.
- На два с половиной столетия назад... Орловцев приглашают на очередную прогулку по городу. Тема сегодняшней экскурсии - Орел 18-го века.
- Под звуки российского Гимна - в книгу рекордов Гиннеса. Сводный оркестр страны установил новый мировой рекорд. В составе коллектива были и орловские музыканты.
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