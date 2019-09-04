Новости версия для печати В этом году почти 64 млн рублей бюджетных средств Орловской области потратили на приобретение школьных учебников Как отметила руководитель Департамента образования области Татьяна Крымова, учебниками обеспечены все школьники области.



В связи с введением нового федерального перечня приобретено больше 143 тыс. книг. Всего в библиотечных фондах общеобразовательных организаций содержится почти 909 тыс. экземпляров учебников, из них около 25 с половиной тыс. – для детей с ограниченными возможностями здоровья.





Мария Семак

4 сентября 2019 года







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