Новости версия для печати Ограничение свободы – не повод оставаться без образования Новый учебный год начался и в режимных учреждениях Орловской области. Посещать уроки будут 276 осужденных.



Как сообщили в региональном управлении федеральной службы исполнения наказаний, в структуре уголовно-исполнительной системы, работают три вечерних общеобразовательных школы и два учебно-консультационных пункта. Летом помещения отремонтировали, для учебы закупили необходимые пособия, обновили информационные стенды. Основное образование получают осужденные в возрасте до 30 лет. В аттестате не будет информации о том, что обучение проходило в местах лишения свободы. Кроме тех, кто решил окончить школу, еще 12 человек дистанционно обучаются в различных вузах.





Мария Семак

4 сентября 2019 года







На главную страницу





