Новости версия для печати Из 21 века – на два с лишним столетия назад Орловцев приглашают на экскурсию, посвященную истории Орла 18 века.



Краеведы расскажут о том, как выглядел наш город в 1779 году, что изменилось после, какие здания остались с тех времен. Маршрут экскурсии проложен по самой стариной части областного центра. Записываться заранее на краеведческую прогулку не нужно. Всех желающих присоединиться ждут сегодня в 18:30 у администрации Заводского района.





Мария Семак

4 сентября 2019 года







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