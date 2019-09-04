Новости версия для печати Орел отметил день памяти Тургенева 136 лет назад не стало классика русской литературы, «русского европейца», который по-новому открыл нашу страну для Европы. Полтора века назад наш земляк, Иван Сергеевич Тургенев вошел в плеяду писателей, чьи имена известны всему миру. Темы, которые он поднимал в своих произведениях, волновали читателей вне зависимости от национальности и государственных границ. Актуальны они и сейчас. И орловцы ежегодно 3 сентября отдают дань памяти своему великому земляку.



Без Орла, возможно, не было бы блестящих произведений, которыми в разное время зачитывались и русские и иностранцы. В музее Тургенева для всех, кто пришел почтить память писателя, представили отрывки из «Дворянского гнезда». Одному из самых знаменитых и читаемых романов в этом году исполнилось 160 лет.



Елена Мельник, заведующая музеем И.С.Тургенева: «В Орле - истоки его творчества. Здесь жили его герои - Рудин, Лаврецкий, Лемм, Лиза, Базаров, Нежданов. И все эти образы запечатлены на художественных полотнах Тургеневым».

Поклонники творчества писателя, тургеневеды, все, кто любит русскую литературу, конечно, с особым чувством относятся к написанному классиком. Их стараниями в Буживале, также 3 сентября только в 1983 году, был открыт музей Тургенева. Его творческое наследие продолжают беречь, хранить, исследовать, сохраняя для потомков это имя.



Вера Ефремова, заведующая объединенным литературным музеем И.С.Тургенева: «На протяжении ста лет целая плеяда выдающихся орловских общественников, музейщиков положила свою жизнь на то, чтобы помнили - помнили в Орле, помнили в России, помнили в мире».

Самая известная в литературном отношении локация в Орле это, конечно, Дворянка. Там прошла вторая часть памятного мероприятия. Выступили известные краеведы и литераторы, члены попечительского Совета Дворянского гнезда. Посмотреть на это место, почувствовать присутствие героев романа хотели многие люди в мире и смогли здесь побывать.



Елена Ашихмина, кандидат филологических наук, краевед: «Приезжал сюда Бальмонт и написал стихотворение, и в нобелевском романе Бунина описано это место, к сожалению, тогда оно уже было не в очень хорошем состоянии, потому что Африкан умер, а наследники были несостоятельными и не могли восстановить. Но восстановили, и здесь в 1903 году открыли сад «Дворянское гнездо». И это удивительно, но - Россия приезжала сюда».

К бюсту писателя по традиции принесли цветы. Здесь читали стихи и пели песни, напоминая еще раз о том, что нам выпала честь стать земляками удивительного русского писателя. И вспоминаем мы о нем, по счастью, гораздо чаще, чем предлагает нам календарь.









Эва Стасюлевич

4 сентября 2019 года







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