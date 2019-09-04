Новости версия для печати В этом году подразделениям по вопросам миграции исполняется 300 лет В рамках празднования памятной даты во всех районах Орловской области проходят торжественные встречи, во время которых юным орловцам вручают их первые в жизни паспорта.



Новая дата в календаре профессиональных праздников служб МВД появилась в 2017 году. А основы паспортизации в России заложил еще Петр Первый. С того времени подразделения по вопросам миграции прошли непростой путь своего становления и развития. Об этом юным орловцам рассказали на торжественной встрече. Подобные в рамках празднования памятной даты проходят во всех районах области. Там же вручают школьникам паспорта. Так, в начале учебного года в Орле 20 ребят получили свой первый и главный документ - паспорт Российской Федерации. Мероприятие состоялось в Кукольном театре. Поздравить полноправных граждан пришли почетные гости, а сразу после церемонии вручения, ребят порадовали своим выступлением творческие коллективы города.





Анна Вайсергисер

4 сентября 2019 года







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