В этом году подразделениям по вопросам миграции исполняется 300 лет

|
среда
4.09.2019
15:48:31
|
|
В этом году подразделениям по вопросам миграции исполняется 300 летВ рамках празднования памятной даты во всех районах Орловской области проходят торжественные встречи, во время которых юным орловцам вручают их первые в жизни паспорта.
Новая дата в календаре профессиональных праздников служб МВД появилась в 2017 году. А основы паспортизации в России заложил еще Петр Первый. С того времени подразделения по вопросам миграции прошли непростой путь своего становления и развития. Об этом юным орловцам рассказали на торжественной встрече. Подобные в рамках празднования памятной даты проходят во всех районах области. Там же вручают школьникам паспорта. Так, в начале учебного года в Орле 20 ребят получили свой первый и главный документ - паспорт Российской Федерации. Мероприятие состоялось в Кукольном театре. Поздравить полноправных граждан пришли почетные гости, а сразу после церемонии вручения, ребят порадовали своим выступлением творческие коллективы города.
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта