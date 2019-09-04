Новости версия для печати Проект постановления о создании в Орловской области особой экономической зоны находится согласовании у премьер-министра страны Зону промышленно-производственного типа предполагают разместить в Мценском районе.



Год назад этот проект был представлен президенту Российской Федерации и получил одобрение главы государства. Губернатор Орловской области назвал создание особой экономической зоны возможностью для региона вырваться вперед. А для предпринимателей - это еще и возможность проще открывать и вести бизнес. С созданием особой экономической зоны в правительстве региона связывают приход крупных инвесторов. Область же до 2023 года должна построить на территории зоны необходимую инфраструктуру.





Вести-Орёл

4 сентября 2019 года







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