Новости версия для печати Первый этап реконструкции Городского парка в Орле обещают завершить в ноябре Работы ведутся третий день.



Строители сейчас демонтируют центральную аллею - от фонтана до выхода из парка на улицу Красноармейскую.

Дальнейшее её благоустройство - с заменой всех инженерных сетей - станет первым этапом работ.



Всего запланировано четыре этапа работ реконструкции Горпарка. Они включают в себя также укрепление берега, устройство новых спусков к реке, обновление зданий в парке и изменение зоны аттракционов. Но это всё в перспективе, пока же на выделенные 40 миллионов рублей рабочие заменят старый асфальт на центральной аллее парка на новую плитку, установят лавочки, фонари, смонтируют отдельный вход со стороны улицы Горького, подготовят места для ларьков с сувенирами.





Антон Киселёв

4 сентября 2019 года







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