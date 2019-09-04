Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Тяжелая техника - на аллеях парка. Становится ли городская среда более «комфортной»? Мы объехали несколько популярных мест прогулок орловцев.

- Привычка - спасать жизни незнакомым людям. Сегодня десятки орловцев стали донорами.

- Смертельный обгон. Сегодня на трассе М-2 погиб водитель.

- Полсотни миллионов - под ноги пешеходам. На улице Комсомольской в Орле начали делать тротуары.

- 10 дней до премьеры. Классический «Сон в летнюю ночь» в «Свободном пространстве» обещают сделать театральным экспериментом.

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Вести-Орёл

4 сентября 2019 года







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