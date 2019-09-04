Новости версия для печати Тяжелая техника – на аллеях орловских парков Как реализуется национальный проект «Жильё и городская среда» в Орле? Как идёт преображение самых популярных у орловцев мест прогулок? Чтобы понять реальную картину - сегодня большой десант, в составе которого была и наша съемочная группа, проехал по двум паркам и площади Содружества. В этом году на них в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» выделили больше четверти миллиарда.



В Детском парке полным ходом идет реконструкция. Согласно проекту там появится больше 10 новых площадок для детей разных возрастов - зона для тихого семейного отдыха, для игр самых маленьких детей, спортивная и культурно-образовательная площадки. На данный момент завершены бетонные монолитные работы - фундамент, лестницы, на треть выполнены тротуары и дорожки, почти готова и терраса - осталось установить ограждение. Образовательная и игровая зоны уже имеют основание и асфальт. Работать подрядчик – кстати, орловский - будет до холодов - поэтому ещё несколько объектов к зиме должны быть готовы. Антон Трущук, прораб подрядной организации: «Будут готовы терраса, малая эстрада, фудкорт, здание зоовыставки, фонтан «Кони». Городской парк - наоборот - только в начале реконструкции. В этом году, в рамках первого этапа рабочие обустроят центральную аллею. Всего же на ремонт обоих парков в этом году, в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда», было выделено почти 175 миллионов рублей. Работы на площади Содружества обойдутся в 87 миллионов 700 тысяч рублей. Подрядчик уже завершил бетонные работы в чаше фонтана, сейчас здесь устилают гидроизоляционную защиту. Остаётся ещё установка фонарей, лавочек, и местами положить плитку. Владислав Маркин, прораб подрядной организации: «По проекту заложена пересадка зеленых насаждений - туй. Одиннадцать штук должны пересадить, на данный момент пересадили шесть. Остальные позже будем пересаживать». И хотя работы еще далеки от завершения, но то, как преобразилась площадь Содружества, уже видно невооруженным глазом. Чаща для фонтана уже практически готова, также как и аллея - она выполнена в новой плитке. Но красоту конечного варианта горожане оценят, когда сюда вернутся зеленые насаждения и появятся флаги дружественных государств.









Антон Киселёв

4 сентября 2019 года







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