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четверг
5.09.2019
10:52:17
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В Орловской области стартует первый этап конкурса «Народный участковый-2019»11 сентября начинается региональный этап.
«Народный участковый» - это ежегодный Всероссийский конкурс МВД России. Он проводится в три этапа. Во время его проведения каждый из жителей региона сможет отдать свой голос за полицейского, который, по мнению граждан, наиболее полно соответствует образу участкового уполномоченного полиции.
Информация о конкурсантах будет размещена на официальном сайте УМВД России по Орловской области. Участниками станут сотрудники, стаж службы которых в качестве участковых уполномоченных полиции составляет не менее трёх лет, и не имеющие дисциплинарных взысканий.
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