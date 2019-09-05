Новости версия для печати Орловец Александр Никишин дебютировал в сезоне Континентальной Хоккейной Лиги Он сыграл в официальном матче за «Спартак» против рижского «Динамо».



Игра прошла на выезде, в Риге. В клубе о нашем спортсмене отзываются с уважением, отметив его холоднокровие, сдержанность и высокий профессионализм. Отметим, что воспитанник орловского хоккея уже выходил на лед в свитере «Спартака» на предсезонных играх, а также на Кубке мэра Москвы.





Анастасия Дорохова

5 сентября 2019 года







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