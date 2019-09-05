В Орловской области объявлен конкурс на лучший эскизный проект эмблемы области

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четверг
5.09.2019
10:52:05
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В Орловской области объявлен конкурс на лучший эскизный проект эмблемы областиЛоготип нужен для формирования представления об уникальных ценностях и преимуществах региона для продвижения нашего края в туристической сфере.
Яркий, запоминающийся символ позволит обеспечить области узнаваемость. Его можно будет размещать на сувенирах и товарах местного производства, использовать для продвижения на внешних рынках инвестиционной привлекательности Орловщины. Конкурс на лучший эскизный проект логотипа проводится по нескольким номинациям – «историко-культурное наследие», «Социально-экономическая инфраструктура», «прошлое и будущее области» и другие.
Узнать подробнее о требованиях к работам, о сроках подачи заявки и о том, что ждет победителя можно на официальном портале регионального правительства.
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