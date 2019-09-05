Новости версия для печати 6 сентября в Орле отметят День воинской славы Тематические выставки на площади Ленина будут посвящены празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.



Как сообщает информационный портал Орловской области, экспозиции познакомят орловцев с оружием и предметами быта советских солдат и офицеров, найденными в рамках акции «Вахта Памяти - 2019», с историей российского костюма, с деятельностью регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Любопытную выставку водолазного оборудования подготовили члены региональной орловской общественной организации «Историко-патриотическое поисковое объединение «Наследие». Также здесь можно будет ознакомиться со стендами Военного комиссариата Орловской области, центра «Десантник», Орловского отдельского казачьего общества войскового казачьего общества «Центральное казачье войско», регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». Выставки будут работать с 10:00 до 14:00.





Анастасия Дорохова

5 сентября 2019 года







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