Новости версия для печати Орловские пожарные провели учения в гостинице По замыслу тренировки возгорание произошло в помещении сауны.



В результате ЧП возникла угроза жизни и здоровью людей. После отключения электроэнергии была проведена эвакуация и вызвана пожарная охрана. Первичными средствами пожаротушения огонь ликвидировать не удалось.



На вызов прибыл дежурный караул. Созданные звенья газодымозащитников обследовали помещения на наличие людей и провели разведку очага пожара и подали стволы на тушение. Сотрудниками администрации гостиницы личному составу дежурного караула были доведены основные особенности объекта, в том числе наличие людей в дневное и ночное время суток, изменения в планировке объекта. Благодаря слаженным действиям спасателей тренировочное возгорание удалось ликвидировать.





Анастасия Дорохова

5 сентября 2019 года







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