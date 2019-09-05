Новости версия для печати Пожилой орловец попал под машину Госпитализация пострадавшему в результате ДТП не потребовалась.



ЧП произошло вчера днем на улице Гостиной. В 13:30 водитель, управляя автомобилем «ГАЗ 33025», следовал по ул. Гостиной со стороны пл. Мира, и на регулируемом перекрестке ул. Гостиная- Гагарина при повороте направо произошел наезд на пешехода 1928 г.р. В результате ДТП пожилой пешеход получил травмы, но госпитализация ему не потребовалась.



Всего же за минувшие сутки на территории Орловской области всего зарегистрировано 18 ДТП, среди которых две аварии с пострадавшими. В результате ДТП один человек погиб. Еще один получил травмы.





Орловское Информбюро

5 сентября 2019 года







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