Новости версия для печати В Новодеревеньковском районе увековечили память воина-афганца Была установлена мемориальная доска памяти Игоря Леонова, погибшего при исполнении воинского долга.



Мероприятие прошло на территории Хомутовской средней общеобразовательной школы. Игорь Леонов родился 7 февраля 1969 года в поселке Хомутово. В 1986 году окончил школу, а 13 апреля 1987 года его призвали на срочную военную службу. Спустя полгода был отправлен в Афганистан для дальнейшего прохождения службы в составе ограниченного контингента Советских войск.



Игорь Леонов принял участие в трех боевых операциях по уничтожению бандформирований мятежников. 5 марта 1988 года по дороге в город Кабул колонна, которую сопровождал наш земляк, была обстреляна. БТР, в котором находился Игорь, загорелся. Однако Леонов затушил огонь и не допустил подрыва боеприпасов в машине. Был тяжело ранен. 13 марта 1988 года Игорь Леонов от полученных ран скончался в госпитале.



За мужество и героизм, проявленные при выполнении интернационального долга, орловец был награжден орденом Красной Звезды посмертно.





Анастасия Дорохова

5 сентября 2019 года







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