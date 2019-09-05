Новости версия для печати Орловские полицейские сходили в гости в новый скейт-парк Полицейские рассказали спортсменам об основных правилах безопасного поведения и раздали им памятки.



Силовики провели с посетителями скейт-парка профилактическую беседу, в ходе которой уделили особое внимание соблюдению правил безопасности при катании на скейтбордах, самокатах, роликовых коньках и велосипедах.



Любителям активного отдыха рассказали о правилах безопасного поведения на дороге, призвали в обязательном порядке соблюдать технику безопасности и использовать защитное снаряжение при катании и выполнении трюков на самокатах, скейтбордах, роликовых коньках и велосипедах.



В завершение встречи полицейские раздали ребятам профилактические памятки и сладкие подарки.





Анастасия Дорохова

5 сентября 2019 года







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