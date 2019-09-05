Самым востребованным инструментом в Ливнах стало фортепиано

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четверг
5.09.2019
16:00:18
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Самым востребованным инструментом в Ливнах стало фортепианоВ городе посчитали «новобранцев» музыкальной школы.
По информации газеты «Уездный город», данный факт стал для преподавателей музыки удивительным, так как традиционно больше всего желающих было учиться по классам баяна и аккордеона. Преподаватели школы объясняли это тем, что город – родина знаменитой гармошки «Ливенки» и баян здесь очень популярен. Но в этом учебном году самым востребованным отделением стал класс фортепьяно.
По словам директора детской музыкальной школы Юрия Плясова в нём занимается 41% от общего числа обучающихся, 30% - по классу баяна и аккордеона, 23% - по классу домры, балалайки, гитары занимаются, 7% - по классу скрипки.
Всего же в Ливенской детской музыкальной школе в этом учебном году будут учиться 289 юных талантов.
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