Новости версия для печати Самым востребованным инструментом в Ливнах стало фортепиано В городе посчитали «новобранцев» музыкальной школы.



По информации газеты «Уездный город», данный факт стал для преподавателей музыки удивительным, так как традиционно больше всего желающих было учиться по классам баяна и аккордеона. Преподаватели школы объясняли это тем, что город – родина знаменитой гармошки «Ливенки» и баян здесь очень популярен. Но в этом учебном году самым востребованным отделением стал класс фортепьяно.



По словам директора детской музыкальной школы Юрия Плясова в нём занимается 41% от общего числа обучающихся, 30% - по классу баяна и аккордеона, 23% - по классу домры, балалайки, гитары занимаются, 7% - по классу скрипки.

Всего же в Ливенской детской музыкальной школе в этом учебном году будут учиться 289 юных талантов.





Анастасия Дорохова

5 сентября 2019 года







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