Новости версия для печати В орловских оздоровительных лагерях отдохнули более 25 тысяч детей На территории региона работало 323 учреждения различного типа.



Как сообщает региональный Роспотребнадзор, по итогам работы оздоровительных лагерей, у 94,7% детей отмечен выраженный оздоровительный эффект.



В рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора было проверено 221 оздоровительное учреждение, в т.ч. 100% учреждений с круглосуточным пребыванием детей. Особое внимание уделялось контролю за организацией питания, условиями размещения детей и подростков, организацией водоснабжения.



При проведении контрольно-надзорных мероприятий специалистами Управления Роспотребнадзора исследовано более 3,0 тыс. проб пищевых продуктов и готовых блюд, более 900 проб питьевой воды по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. По сравнению с 2018 годом отмечается снижение числа не отвечающих обязательным требованиям проб: пищевых продуктов, поставляемых в оздоровительные учреждения.



Случаи пищевых отравлений, массовых инфекционных заболеваний в организациях отдыха детей и их оздоровления не зарегистрированы.





Анастасия Дорохова

5 сентября 2019 года







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