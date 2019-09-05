Роспотребнадзор дает советы родителям школьников

|
четверг
5.09.2019
15:59:42
|
|
Роспотребнадзор дает советы родителям школьниковПервые дни сентября родители продолжают закупать необходимые пособия для школьников. Учебники выдали бесплатно, но некоторые рабочие тетради к ним нужно приобретать самостоятельно.
Сотрудники Роспотребнадзора напоминают, что такая литература обмену и возврату не подлежит, стоит быть внимательнее при выборе. Вернуть в магазин учебники или пособие можно лишь в том случае, если имеется полиграфический брак или повреждения. О том, какие еще учебные товары попадают под невозвратную категорию можно узнать, обратившись в Роспотребнадзор - там работает тематическая горячая линия.
За консультационной помощью по возникающим вопросам можно обратиться по телефонам «горячей линии» Управления Роспотребнадзора по Орловской области: 8 (4862) 41-52-52, Консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области»: 8 (4862) 75-02-76.
Также консультацию можно получить по телефону Единого консультационного центра 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта