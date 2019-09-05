Новости версия для печати Роспотребнадзор дает советы родителям школьников Первые дни сентября родители продолжают закупать необходимые пособия для школьников. Учебники выдали бесплатно, но некоторые рабочие тетради к ним нужно приобретать самостоятельно.



Сотрудники Роспотребнадзора напоминают, что такая литература обмену и возврату не подлежит, стоит быть внимательнее при выборе. Вернуть в магазин учебники или пособие можно лишь в том случае, если имеется полиграфический брак или повреждения. О том, какие еще учебные товары попадают под невозвратную категорию можно узнать, обратившись в Роспотребнадзор - там работает тематическая горячая линия.



За консультационной помощью по возникающим вопросам можно обратиться по телефонам «горячей линии» Управления Роспотребнадзора по Орловской области: 8 (4862) 41-52-52, Консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области»: 8 (4862) 75-02-76. Также консультацию можно получить по телефону Единого консультационного центра 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).





Мария Семак

5 сентября 2019 года







На главную страницу





