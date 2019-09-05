Новости версия для печати В Орле совершено очередное убийство В нем подозреваются двое несовершеннолетних.



По информации СК РФ по Орловской области, тело 62-летней местной жительницы с множественными ножевыми ранениями было обнаружено в собственной квартире в Советском районе Орла.



По «горячим следам» установлены и задержаны подозреваемые в совершении данного преступления. Ими оказались двое 17-летних учащихся техникума, один из которых родственник потерпевшей.



В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.



Напомним, ранее убийство 32-летнего жителя Орла было раскрыто по «горячим следам». Преступление было совершено сожительницей в состоянии алкогольного опьянения.





Анастасия Дорохова

5 сентября 2019 года







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