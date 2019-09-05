Новости версия для печати Гроза добавила работы орловским пожарным Они потушили дерево и спасли хозпостройку.



В 19:50 на телефон службы спасения 101 поступило сообщение о возгорании ствола дерева в п. Хвощевский Орловского района. На момент прибытия пожарных дерево тлело изнутри. Предположительная причина пожара - грозовой разряд. Пострадавших нет. Спасена рядом стоящая хозяйственная постройка.



В 21:02 на телефон службы спасения 101 поступило сообщение о задымлении в ТМК «Гринн» на Кромском шоссе г. Орла. На момент прибытия пожарных наблюдалось задымление в холле второго этажа. Предположительная причина – короткое замыкание в светильнике освещения. Пострадавших нет.



Кроме того, в 17:05 поступило сообщение о возгорании гаража на ул. Антонова г. Орла, существовала угроза распространения огня на рядом стоящие гаражи. На момент прибытия пожарных происходило загорание на кровли. Было сформировано звено газодымозащитников для тушения пожара. В результате пожара выгорела кровля. Пожарными спасены рядом стоящие гаражи, пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.



А сотрудники группы спецработ областной поисково-спасательной службы выезжали в д. Соборовка Троснянский района, где изъяли и уничтожили авиабомбу СД-2 и артснаряд 105 мм времен Великой Отечественной войны.



За прошедшие сутки сотрудники пожарно-спасательных подразделений Орловской области выезжали 31 раз, из них 22 выезда на ликвидацию возгораний и 9 на различные происшествия.





Анастасия Дорохова

5 сентября 2019 года







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