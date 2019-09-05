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четверг
5.09.2019
16:00:30
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».
- От Детского парка до площади Содружества. Вместе с экспертами по ключевым точкам обновления проехала и наша съемочная группа. Мы посмотрели, как меняется город.
- Орловский городской центр культуры открыл новый сезон. Планы на предстоящий год уже составлены. Расскажем, какие мероприятия готовят для зрителей.
- Шалость, стоимостью в полторы тысячи рублей. МЧС предупреждает - за ложный вызов грозит штраф.
- Чистая дорога к «Светлой жизни». Активисты ОНФ обратились к властям с просьбой - убрать мусор, что скапливается у озера.
- Есенин в Орле: сегодня в нашем городе откроется выставка, посвященная поэту.
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