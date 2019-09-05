Новости версия для печати Инвесторам - зеленый свет Депутаты Орловского облсовета согласовали льготы для предприятий, реализующих инвестпроекты.



В частности, так называемой стимулирующей льготой (она представляет собой понижение налоговой ставки налога на прибыль) сейчас в регионе пользуются предприятия, которые производят строительную керамику, а также крупные проекты в сфере сельского хозяйства. Этот закон действует в регионе с 2017 года. По словам, руководителя департамента экономического развития области Сергея Антонцева, сейчас снижение ставки по налогу на прибыль, зачисляемой в областной бюджет, составляет до 15%. Новый законопроект позволит продлить льготу еще на 3 года. Сергей Антонцев, руководитель департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области: «Оценка показала, что не выявлено неэффективных предоставленных льгот. Они являются сегодня эффективными и приносят определенный эффект в части развития производства, увеличения налоговой базы Орловской области и, самое главное, дает нам новые рабочие места». Так, по подсчетам, за три года закон позволит увеличить количество сотрудников на 550 человек к 2022 году. Увеличится и объем налоговых отчислений. Проект закона областным парламентариям предстоит обсудить на предстоящей сессии.





Надежда Невматулина

5 сентября 2019 года







На главную страницу





