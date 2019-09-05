Новости версия для печати Стали известны подробности убийства женщины Двое несовершеннолетних подозреваются в убийстве 62-х летней жительницы города Орла. Преступников удалось задержать по «горячим следам». В региональном СКР возбудили уголовное дело.



Пожилая женщина-инвалид не вышла на связь с социальным работником, что дало основание опасаться за ее судьбу. К месту событий вызвали сотрудников МЧС, которые вскрыли дверь квартиры. Тогда и открылись подробности трагедии.



Александр Коргин, и.о. руководителя отдела криминалистики СУ СК РФ по Орловской области: «В Советском районе города Орла в квартире было обнаружено тело 62-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти. По данному факту Следственным комитетом РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ – убийство».

По «горячим следам» правоохранителям удалось разыскать и задержать подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались двое 17-летних учащихся техникума. Один из них находился в родственных отношениях с убитой.





Иван Суверин

5 сентября 2019 года







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