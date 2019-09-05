Новости версия для печати «Дорожная служба» в Орле будет наказана Организация понесёт ответственность за срыв сроков окончания ремонта дорог и технологические нарушения, допущенные во время установки бордюров. Речь идёт о нескольких улицах в деревнях Орловского района, контракт на ремонт которых выиграло государственное предприятие.



Согласно контракту «Дорожная служба» должна была привести в порядок почти 6,5 километров дорог - это 12,5 тысяч квадратных метров асфальта в четырех населенных пунктах Орловского района. На эти работы было выделено 49,5 миллионов рублей. Закончить работы подрядчик должен был 31 августа. Однако сроки компания сорвала. Не успела «Дорожная служба» привести в порядок и тротуары, ремонт которых тоже был предусмотрен контрактом. Более того, подрядчику пришлось переделывать бордюры, из-за чего бюджет понёс потери.





Антон Киселёв

5 сентября 2019 года







На главную страницу





