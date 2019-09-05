Новости версия для печати В Орле введен особый противопожарный режим Соответствующее постановление подписал глава администрации города. Поводом к этому послужило увеличение случаев пала сухой травы, веток и сжигания мусора.



А это значит, что пребывание граждан в лесопарках, также как и въезд в них транспортных средств - ограничены. Рядом с массивами установят специальные информационные аншлаги. А спасатели, вместе с сотрудниками администрации Орла в эти дни выйдут в рейды. В зоне их внимания - садоводческие и гаражные кооперативы. За нарушение требований особого противопожарного режима предусмотрены штрафы: для граждан - до 4 тысяч рублей, для юридических лиц - порядка 400 тысяч.





Надежда Невматулина

5 сентября 2019 года







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