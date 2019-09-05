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Водитель или пешеход? В Орле появились люди, передвигающиеся на электросамокатах

Для поклонников электросамокатов еще не придумали вид спорта, но их азарту могут позавидовать и водители, и пешеходы. Хотя, справедливости ради, стоит сказать, что ни те, ни другие владельцев электросамокатов за «своих» не считают. Не прописаны ограничения и в правилах дорожного движения. Вот и катаются электросамокаты и по дорогам - как мопеды, и по тротуарам - как самокаты. Так кто же они - водители или пешеходы?

Если моноколеса, гироскутеры, самокаты - транспорт больше для подростков и развлечения, то электросамокаты в последнее время выходят на иной уровень - это не просто «игрушка» для взрослых, а средство передвижения. 
 
Юрким и маневренным электросамокатам все чаще отдают предпочтение орловские водители. Сергей Зайцев в начале лета сменил автомобиль на двухколесный транспорт. На нем и на работу, и за грибами. Из минусов - одно неверное движение и ты на земле. Из плюсов - быстро, дешево, без пробок.
 
Сергей Зайцев, водитель электросамоката: «Есть проблемы с люками по бокам дороги. А так - где сделаны дороги, ездить можно. Ездишь первый раз аккуратно, километров 10 в час. Как реагируют? Открывают рот и все! Бибикают, одобряют - что угодно, но негатива не слышал».
 
Когда орловские пешеходы и автомобилисты видят на дорогах человека на электросамокате, то на лицах и тех, и других проскальзывает удивление - однако пока непонятно, к какой категории участников дорожного движения «электросамокатчиков» отнести. Выделенных дорожек для передвижения на электросамокате в Орле нет. Это реальность. Поэтому главное - концентрация и внимание, говорит Сергей Зайцев. А освоить же подобный «агрегат» проще простого, у него две педали - газ и тормоз. Самокат героя нашего материала способен развивать скорость до 45 километров в час, имеет три скорости, заряда одной батареи хватает на 60 километров. 
 
Владельцы моноколес, гироскутеров и электросамокатов - кто же они? Пешеходы или водители? Пока каждый решает для себя сам. Сергей Зайцев, выезжая на дорогу, ездит по правилам для мопедов: с правами в кармане, в мотошлеме, двигаясь по правому краю проезжей части. Хотя за разгон на тротуарах тоже никто не оштрафует. В ГИБДД говорят: четких инструкций и правил на данное время нет. 
 
Наталья Дудина, старший инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Орловской области: «Правовое регулирование может быть определено в ближайшее время на федеральном уровне путем внесении изменений в правила дорожного движения Российской Федерации. Вероятно, будет создан целый ряд нормативных документов и правил, которые будут регулировать передвижение на этих транспортных средствах».
 
Что касается статистики, то ДТП с «электросамокатчиками» в нашем регионе не зарегистрированы.





Анна Вайсергисер
5 сентября 2019 года

 


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