Новости версия для печати Мастера японских боевых искусств сегодня попытались завлечь орловцев в карате! Метод выбрали зрелищный - тренеры и воспитанники школы «Орёл-Карат» провели открытую тренировку на свежем воздухе.



Место действия - сквер Ермолова. Так много как сегодня, здесь ногами ещё не били. Хотя это вошло во вторую часть занятий. Начали тренировку традиционно с разминки, продолжили физическими развивающими упражнениями, завершили первую часть растяжкой. Таким образом, как рассказали сами спортсмены, они пытались популяризировать карате среди орловцев. Ведь всего через пару недель наш город примет международный чемпионат по японскому боевому искусству. Посмотреть на него спортсмены приглашают всех жителей и гостей города. Осман Мамедов, тренер спортивной школы «Орёл-Карат»: «У нас запланирована матчевая встреча, даже приедет сборная Токио. Будет матчевая встреча Токио - Орёл. Это будет 21 сентября. И эстонцы собираются, и азербайджанцы, и Япония. Мы всех ждём».





Антон Киселёв

5 сентября 2019 года







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