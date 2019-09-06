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Коротко о главном

- Сложнее, чем у Достоевского. За что подросток мог нанести пожилой женщине десять ударов ножом? Мы были на месте преступления. Эксклюзивное видео - в нашем эфире.





- Водитель или пешеход? Электросамокаты врываются в жизнь орловцев. Как их встречают на тротуарах и дорогах?





- ДТП на троих. В аварии на границе Орловского и Кромского районов травмировано два человека.





- 80 лет - они щедро делятся талантами. Областной центр творчества отмечает юбилей.





- Тренировка под открытым небом. Орловские каратисты готовятся к мировому турниру.