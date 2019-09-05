Новости версия для печати Водителей общественного транспорта будут прививать от гриппа Такую рекомендацию перевозчикам дали в мэрии Орла.



В администрации Орла состоялась плановая встреча сотрудников отдела транспортного обслуживания с перевозчиками, обслуживающими муниципальные маршруты. Речь, в первую очередь, шла о проведении мероприятий антитеррористической направленности в преддверии приближающихся выборов.



Помимо этого, основными вопросами повестки стали санитарное содержание транспортных средств, правила поведения водителей автобусов, соблюдение графика движения в вечернее время и маршрута действующей транспортной схемы, работа валидаторов.



Отдельной темой стало соблюдение водителями автобусов правил дорожного движения.



На встрече были рассмотрены обращения граждан, поступающие в управление городского хозяйства и транспорта, а также на официальные аккаунты администрации Орла. Больше всего жалоб поступало по маршрутам, обслуживающим ул. Алроса, Наугорское кладбище, район станции Лужки. Все нарекания были доведены до сведения перевозчиков.



Также было отмечено, что сотрудниками Роспотребнадзора по Орловской области было рекомендовано провести вакцинацию водительского состава для профилактики распространения респираторно-вирусных заболеваний в осенний период, сообщает сайт городской администрации.



И, кстати, главный санитарный врач страны Анна Попова уже открыла всероссийскую прививочную кампанию против гриппа.



Прививаться рекомендовано отечественной вакциной с актуальными штаммами вирусов. С 1996 года заболеваемость гриппом в России снизилась в 195 раз. В нашем регионе перед прошлым сезоном гриппа было привито чуть менее половины жителей области.





Орловское Информбюро

5 сентября 2019 года







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