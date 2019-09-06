Новости версия для печати МЧС: за ложный вызов грозит штраф в размере от одной до полутора тысяч рублей Подобные шалости могут обернуться бедой – если в этот момент кому-то действительно понадобится помощь.



В этом году пожарным и спасателям пришлось 15 раз выезжать по ложным вызовам. По всем случаям проводятся проверки, следствие устанавливает «авторов» звонков. Их привлекут к ответственности. Если звонившие окажутся несовершеннолетними, отвечать за них придется родителям.





Мария Семак

6 сентября 2019 года







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