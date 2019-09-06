Новости версия для печати В Орловской области пройдёт слёт «День национальностей» Мероприятие пройдет в деревне Сеножатное 11-12 сентября.



В нем примут участие около 300 студентов и аспирантов высших и средних учебных заведений области, в том числе русскоговорящие иностранные граждане. Участников двухдневного слёта ожидают спортивная и культурно-творческая программы. Так, 11 сентября студенты и аспиранты пройдут контрольно-комбинированный маршрут, примут участие в конкурсе плакатов «День национальностей», конкурсе бытовых навыков, конкурсе исполнения песен и танцев, а также играх «Лабиринт» и «Дартсатлон». 12 сентября участники слёта сыграют в волейбол, а затем продемонстрируют свои знания в краеведческом конкурсе.



Победители и призёры конкурсов и соревнований слёта получат памятные подарки и сувениры.





Анастасия Дорохова

6 сентября 2019 года







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