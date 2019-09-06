Выборы-2019

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пятница
6.09.2019
9:04:33
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Выборы-2019Сегодня – последний день предвыборной агитации. Завтра, 7 сентября, – день тишины.
Ровно сутки даны избирателям, чтобы подумать и принять окончательное решение. А уже в восемь утра 8 сентября откроются избирательные участки – их в области 723. В единый день голосования орловцам предстоит выбрать того, кто будет представлять интересы нашей области в Государственной Думе. Всего на это место претендуют 8 кандидатов. В этот же день состоятся и выборы в органы местного самоуправления. В нашем регионе право голоса имеют около 630 тысяч человек. Бюллетени - уже на участках, а помещения, где хранятся бланки для голосования, взяты под круглосуточную охрану. Прозрачность выборов обеспечат веб-камеры и наблюдатели – это и представители кандидатов, и общественники.
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