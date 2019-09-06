Новости версия для печати Сегодня орловский университет имени Тургенева отмечает вековой юбилей Достоверность значимой даты подтверждают найденные недавно исторические документы, согласно которым становление вуза происходило в 1919 году, а не в 1931, как было принято считать ранее.



Опорный вуз объединяет в себе несколько институтов. Там готовят юристов, инженеров, архитекторов, педагогов, лингвистов, журналистов, медиков и других специалистов. В этом году университет принял 5 000 первокурсников. Сегодня в вузе пройдут торжественные мероприятия, посвященной юбилейной дате. Коллектив и студентов с праздником поздравят первые лица области и города.





Мария Семак

6 сентября 2019 года







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