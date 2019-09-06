Новости версия для печати В Орле начался ремонт тротуаров на Комсомольской - от 2-й Посадской до Карачевского шоссе Напомним, что работы на проезжей части завершились вначале августа. Тротуары подрядчик должен привести в порядок до конца ноября.



Контрактная стоимость работ почти 49 миллионов рублей. За эти деньги подрядчик отремонтирует 9 с половиной тысяч квадратных метров съездов, уложит почти 12 тысяч квадратных метров плитки и около 14 тысяч квадратных метров асфальта. Кроме того контрактом предусмотрено восстановление 440 водоотводных лотков.





Антон Киселёв

6 сентября 2019 года







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