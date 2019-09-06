Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- Музей под открытым небом - оружие, форма, оборудование. Свои экспозиции представили патриотические объединения региона. Расскажем, к чему приурочен экскурс в историю.



- Сегодня университет имени Тургенева отмечает вековой юбилей. Мы вместе с педагогами опорного вуза перелистали страницы истории.



- Не пешеходы и не водители.... К какой категории отнести владельцев электросамокатов?



- Культурные планы на предстоящий год. Областной центр народного творчества открыл новый сезон.



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Вести-Орёл

6 сентября 2019 года







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