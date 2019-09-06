Новости версия для печати Наш репортаж о небезопасной дорожной обстановке у 29-й орловской школы стал поводом для прокурорской проверки В сюжете мы рассказывали о недоработках дорожников, за которые они не единожды привлекались к административной ответственности, но так и не привели подступы к школе в надлежащий вид. Кроме того, родителей и педагогов беспокоит ближайший к школе перекресток, известный своей высокой аварийностью. На пересечении улиц Маяковского и Нормандии Неман счет ДТП ежегодно идет на десятки.



Татьяна Цуканова, старший помощник прокурора Орловской области: «Прокуратурой Орловской области организована проверка по информации о несоблюдении требований законодательства о безопасности дорожного движения вблизи школы № 29 города Орла. В ходе проверки будет дана оценка полноте мер, принятых контролирующими органами с целью устранения нарушений и обеспечения снижения аварийности на данном участке дорог. Также будет проверена своевременность и полнота реализации администрацией г. Орла и УКХ г Орла полномочий по содержанию данной дороги в соответствии с нормативными требованиями и исполнение предписаний контролирующих органов. При выявлении нарушений будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования».





Иван Суверин

6 сентября 2019 года







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