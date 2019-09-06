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«Знакомый ваш Сергей Есенин»

Мемориальный музей Сергея Есенина привез в Орел часть уникальных экспонатов в рамках проекта по культурному обмену между российскими городами. Все самое интересное постарались собрать сотрудники знаменитого Константиново, и Орел выбрали не случайно. Одного из самых русских, самых ярких поэтов начала прошлого столетия с нашим городом связал целый этап жизни. Выставка открылась в музее Тургенева.

В экспозиции - трогательные семейные фотографии, теплые письма и записки, написанные рукой поэта к своей первой жене, орловчанке Зинаиде Райх. Конверты с адресом - Кромская улица. Здесь, в Орле, родилась и первая дочь Есенина - Татьяна. В следующем году исполняется 120 лет со дня рождения поэта, и выставка специально к этой дате будет экспонироваться в разных городах России.

Татьяна Кирьянова, научный сотрудник экспозиционно-выставочного отдела Государственного музея-заповедника С.А.Есенина: «Для Орла мы постарались привезти самое ценное - здесь и вещи Сергея Есенина, его шарф, перчатки, тюбитейка, которую он купил на Кавказе, вещи его матери Татьяны Федоровны - его «любимой старушки» - ее черный платок, очки в футляре».

Кроме личных вещей семьи поэта, представлены и вещи последней константиновской помещицы Кашиной, именно она стала прообразом главной героини в поэме Анна Снегина. Так же выставка дополнена пейзажными полотнами рязанских художников, которые помогают погрузиться в атмосферу родного для поэта края. Эта экспозиция - часть большого национального проекта «Культура».

Поздравительную телеграмму к открытию выставки прислал директор департамента музеев Министерства культуры России Владислав Кононов. Такие обменные, гастрольные поездки становятся уникальной возможностью прикоснуться к великим именам и судьбам, не покидая своего дома. Рассчитана она, конечно, прежде всего на молодых людей, чтобы заинтересовать их творчеством поэта.

Екатерина Филиппова, руководитель Фонда сохранения культурного наследия г. Рязань: «Осень хочется, чтобы молодые через эту выставку прониклись любовью к поэзии, к поэтике, к слову, чтобы потянулись за томиком Есенина и прочитали любимые строки».

Его называли последним поэтом деревни и московским хулиганом, рязанским лелем и певцом природы. Он прежде всего вспоминается, когда говорят о самых великих русских поэтах. Каждый знает наизусть хотя бы несколько его строк, а сотни стихов стали песнями.

На открытии выставки гостей порадовал песенно-инструментальный ансамбль из Константиново, который исполнил и деревенские частушки, и представил музыку, специально написанную современными авторами для есенинских праздников.

Выставка будет работать в Орле до 6 октября.




Эва Стасюлевич
6 сентября 2019 года

 


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